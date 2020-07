Powiatowy inspektor sanitarny wydał w czwartek (23 lipca) decyzję o zakazie spożywania wody z Wodociągu Publicznego Wieliczka. Stwierdzono, że woda z tego ujęcia jest zanieczyszczona bakteriami z grupy coli.

"W związku z tym zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Informuje się, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, t.j. do spłukiwania wody w toalecie" - czytamy w komunikacje stacji.

Zakazem objęto Wieliczkę, a także kilka sąsiednich miejscowości. To Śledziejowice, Czarnochowice, Kokotów (bez Kolonii Kokotowskiej), Sułków, Zabawa, Lednica Górna.

Sprawę będzie badała specjalna komisja, która ma ustalić, co jest powodem zanieczyszczenia ujęcia. Oczyszczanie ujęcia może potrwać nawet do poniedziałku. Samorząd wielicki już zapowiedział, że kupi również wodę w butelkach, którą będzie można odebrać w wyznaczonych miejscach, np. w budynkach jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej.

W Krakowie też zakaz używania skażonej wody

Tylko na terenie starostwa wielickiego dostęp do wody zdatnej do picia straciło około 30 tys. osób. Kolejne 8 tys. to krakowianie, którzy też korzystają z wielickiego ujęcia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krajowie także wydało decyzję zakazie używania zanieczyszczonej wody.

Chodzi o ulice:

Bogucicka nr 34–106A,

F. Kłaka nr 4-6,

Koprowa nr 1-12,

Letnia nr 13-27,

Nad Serafą nr 18-56B,

Pod Pomnikiem nr 1-51G,

Potrzask nr 90-102,

S. Pronia nr 5-20,

S. Stolarza nr 28

D, L. Śliwy nr 5-12,

Wielicka nr 250-285A,

F. Zolla nr 2-62,

Wygoda nr 62-69.

Już trwają prace oczyszczające i uzdatniające wodę. Póki się nie zakończą, mieszkańcy, w kranach których płynie woda w bakteriami coli, muszą korzystać z podstawionych i oznaczonych beczkowozów. Jak informuje MPWiK komunikaty o przerwach w dostawie wody publikowane są w aplikacji mobilnej Ostrzegator.

REKLAMA

Jakie są objawy zakażenia bakterią coli, która z wody może przedostać się do organizmu człowieka? To przede wszystkim wymioty, biegunka, skurczowe bóle brzucha. Może też pojawić się gorączka, bóle i zawroty głowy. E. Coli może też wywołać stan zapalny dróg moczowych, a w przypadku noworodków może doprowadzić do zapalenia opon mózgowych, a także do sepsy.