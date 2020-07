W środę na Rynku w Nowym Targu podająca się za wróżkę złodziejka okradła kobietę. Za jedynie 10 groszy miała przepowiedzieć przyszłość z kart, ostatecznie z portfela swojej ofiary wyciągnęła 600 złotych.

Kobieta wyjęła z torebki portfel, otworzyła go i zaczęła szukać monety. Wtedy wróżka włożyła kartę do przegródki portfela obok papierowych banknotów. Następnie kazała zamknąć portfel, wykonała nad nim różne gesty rękoma i nakazała wyjąć kartę oraz pieniądze z portfela, po czym zabrała je i położyła na swoich kartach.

Następnie przełożyła banknoty kartami i oddała właścicielce. Wróżąc dalej poleciła schować gotówkę do portfela i nie otwierać go przez najbliższe kilkanaście minut. Oszustka dodatkowo wyrwała kobiecie dwa włosy, wsadziła je do torebki z zakazem zaglądania do niej, bo miałoby to przynieść nieszczęście. Wypowiadając różne słowa, nakazała jeszcze przejść obok ratusza i splunąć trzy razy.

Uwaga na oszustkę

Mieszkanka powiatu jak zahipnotyzowana wykonywała wszystkie prośby. Po wszystkim, kiedy chciała kupić bilet w kiosku, zorientowała się, że została okradziona.

Policjanci z Nowego Targu przestrzegają przed fałszywą wróżką i proszę o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat pod numerem telefonu: 47 83 46 400. Załączają opis: „»wróżka« była kobietą w średnim wieku, o śniadej karnacji, ubraną w czarny, powłóczysty strój".