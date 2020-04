W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Od kilku tygodniu piszemy, jak Kraków zmienił się w tym czasie. Z rozmów, które prowadziliśmy przebijało przekonanie, że Kraków to jedno z tych miast, które na ustrojowych przemianach skorzystały najbardziej. Dla jednych z naszych rozmówców najważniejsze było powstanie społeczeństwa obywatelskiego, które wymusiło m.in. podjęcie walki ze smogiem, dla drugich oszałamiający turystyczny sukces Krakowa, dla jeszcze innych inwestycje infrastrukturalne. To tylko niektóre z wymienianych sukcesów.

Z okazji samorządowej rocznicy zaprosiliśmy Czytelników do udziału w plebiscycie Supermiasta. Razem z wami postanowiliśmy zastanowić się, co w ciągu 30 lat najlepiej się udało. Spośród zgłoszonych propozycji redakcyjne jury wybrało dziewięć. Rozpoczęliśmy internetowe głosowanie, w którym wybierzecie największy sukces 30-lecia w Krakowie. Głosowanie trwa do 30 kwietnia, wyniki podamy 8 maja. 16 czerwca odbędzie się uroczysta gala plebiscytu Supermiasta w redakcji „Gazety Wyborczej" w Warszawie. Trzy z nich otrzymają Grand Prix przyznane przez jury ekspertów z redakcji lokalnych.