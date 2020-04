W tym roku mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Z okazji tej niezwykle ważnej rocznicy zapraszamy Was do udziału w plebiscycie Supermiasta. Razem z Wami postanowiliśmy zastanowić się, co nam się najlepiej w ciągu tych 30 lat udało. Spośród zgłoszonych propozycji redakcyjne jury wybrało dziewięć. Rozpoczęliśmy internetowe głosowanie, w którym wybierzecie największy sukces 30-lecia w Krakowie.

Głosowanie potrwa do 30 kwietnia, wyniki podamy 8 maja. 16 czerwca odbędzie się uroczysta gala plebiscytu Supermiasta w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie. Trzy z nich otrzymają Grand Prix przyznane przez jury ekspertów z redakcji lokalnych.