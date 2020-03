W Polsce odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, a policjanci w ostatnim czasie otrzymali sygnały o przypadkach oszustw z tym związanych. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków m.in. amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa, czy też w przypadku zarażenia, spowodować cudowne ozdrowienie.

Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale i podszywania się pod służby sanitarne i ministerstwo zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprzestrzenianiem się i szerzeniem koronawirusa.

Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. "Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudownych środków mających nas rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa, czy nagle uzdrowić. Nie wpuszczajmy też takich osób do swoich domów i o każdym tego typu przypadku informujmy policję - apelują policjanci.

Cyberprzestępcy wykorzystują koronawirusa

Sytuację związaną z koronawirusem wykorzystują również cyberprzestępcy. CERT Polska ostrzega przed atakiem, który ma na celu wyłudzenie hasła i loginu do Facebooka, a w dalszej kolejności wyłudzenie kodów BLIK od naszych znajomych.

Scenariusz takich ataków jest w zasadzie niezmienny od dłuższego czasu. W sieci znajdujemy sensacyjną informację, która tak naprawdę jest fake newsem, na temat ważnego i aktualnego problemu.

Strona, na której znajduje się ta informacja, najczęściej podszywa się pod portal informacyjny, stronę policji czy stacji TV. Kluczowy dla skuteczności pozyskiwania ofiar jest sensacyjny tytuł newsa powiązany z silnie nacechowanym emocjonalnie wydarzeniem i zdjęciem. Na końcu strony znajduje się nagranie z kamery, które wymaga podania przez ofiarę danych logowania do serwisu Facebook.

Jeśli wpiszemy te dane (hasło i login) trafią one wprost do przestępców, którzy mając dostęp do naszego Facebooka działają najczęściej na dwa sposoby – po pierwsze przy użyciu naszego konta rozsyłają dalej link do wcześniejszego sensacyjnego newsa i pozyskują od kolejnych osób ich hasła i loginy do FB. A po drugie wysyłają do naszych znajomych prośbę o pilne przelanie pieniędzy, np. argumentując nagłym nieszczęśliwym wydarzeniem, najlepiej z użyciem kodów BLIK.

Jeśli ktoś z naszych znajomych uwierzy w tę informację, poda swój kod BLIK i zaakceptuje operację, przestępcy wyłudzą jednorazowo kilkaset złotych.