Pacjent z podejrzeniem koronawirusa zgłosił się w środę rano do przychodni przy ul. Płaszowskiej 63. Po poinformowaniu personelu o swoich objawach i podejrzeniach przychodnia została zamknięta, po czym zdezynfekowana.

W tym momencie działa już normalnie.

Służby epidemiologiczne sprawdzają, kto wcześniej znajdował się w przychodni i kto mógł mieć kontakt z mężczyzną. - Będziemy docierać do tych osób - informuje Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka sanepidu.

A lekarze apelują, by z ewentualnym podejrzeniem koronawirusa zgłaszać się na oddziały zakaźne i dzwonić do sanepidu! Nie wolno zgłaszać się do przychodni i na SOR - przestrzegają.