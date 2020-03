- Reagujemy w ten sposób, by zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Najlepszy sposób walki z tą pandemią globalną to odosobnienie, unikanie dużych skupisk ludzkich - tłumaczył podczas specjalnie zwołanej konferencji decyzję o zamknięciu wszystkich szkół w kraju premier Morawiecki. Podkreślił, że choć koronawirus rzadko atakuje dzieci, a te, które go złapią, przechodzą chorobę w sposób łagodny, to mogą być jednak jej nosicielami. I zarazić swoich dziadków, rodziców.

Koronawirus. Szkoły zamknięte od poniedziałku

- To nie jest czas ferii, czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która z powodu zamkniętych szkół nie chodziła na lekcje, bywała w klubach, spotykała się ze znajomymi. To był błąd. Nie powtórzmy go - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Od jutrzejszego dnia zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponieważ z dnia na dzień trudno znaleźć opiekę dla dzieci, jeszcze w czwartek i piątek rodzice, którzy nie mają co z nimi zrobić, będą mogli je tam przyprowadzić. Od poniedziałku szkoły będą zupełnie zamknięte - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Koronawirus. Bez lekcji na podstawie ustawy

Prawo do podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć daje ministrowi edukacji przyjęta w związku z koronawirusem specustawa.

- Dla dzieci do lat ośmiu ustawa wprowadza zasiłek opiekuńczy. Będzie on wypłacany z budżetu państwa. W opiece nad dzieckiem pomoże też zdalna praca - mówiła Marzena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zanim rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, zgodnie z rozporządzeniem o BHP decyzję taką mogli podjąć dyrektorzy szkół w porozumieniu z samorządem. W Krakowie nikt z dyrektorów się na to nie zdecydował.

Dyrektorzy szkół: To dramatyczna decyzja

Do Marka Gawła, dyrektora XVIII LO w Krakowie, jeszcze we wtorek przyszła delegacja tegorocznych maturzystów, by przypadkiem nie podejmował takich kroków.

- Boją się o swoje matury w maju, nie chcą tracić czasu i chcą się do nich jak najlepiej przygotować, i ja to rozumiem. Ale to jest siła wyższa. Rząd podjął taką decyzję i ja ją wykonuję - powiedział nam dzisiaj.

Nie kryje, że boi się, iż licealiści, tak jak we Włoszech, zamiast pójść na lekcje, wyjdą na miasto

- To dramatyczna decyzja. Boję się, że ogromnie wzmoże panikę w związku z wirusem. Nie wiem, czy to działanie konieczne. Dzieci będą siedzieć w domu, lecz przynajmniej jedno z ich rodziców będzie chodzić do pracy, więc czy na pewno odizolujemy je od zagrożenia? - pyta Jolanta Gajęcka, dyrektorka SP nr 2 w Krakowie.

W mieście już pojawiają się pytania, co z wynagrodzeniem nauczycieli. Czy dostaną je pełne w sytuacji, gdy nie będą świadczyć pracy.

- Zgodnie z Kodeksem pracy wynagrodzenie im się należy - uspokaja minister Piontkowski.

Jeszcze w trakcie trwania konferencji krakowskie licea zaczęły wypuszczać do domu uczniów. Tak było np. w V LO.