Filharmonia, opera, muzea, teatry, kina i domy kultury zamknięte do odwołania. Taką decyzję ze względu na zagrożenie koronawirusem podjął minister kultury Piotr Gliński. Wszystkie instytucje kultury mają być zamknięte od 12 marca.

- Bezwzględnie zastosujemy się do nakazów. Od jutra zawieszamy działalność do końca marca. Oczywiście, faktury trzeba zapłacić, pensje wypłacić. Dlatego zdecydowałem, że wszyscy, którzy mogę, będą wykonywali swoją pracę zdalnie. Właśnie instalujemy w komputerach pracowników moduły, które pozwolą im pracować w domu - mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Co z tymi pracownikami, którzy obsługiwali widzów? - Rzeczywiście część osób ten czas zawieszenia spędzi w domu. Oczywiście nie może się to odbić na ich pensjach.

Pracownicy MK odwołują też rezerwacje. - Jeszcze w lutym mieliśmy dobrą frekwencję. Wyższą niż w podobnym okresie w ubiegłym roku. Tymczasem w marcu liczba odwiedzających zaczęła stopniowo spadać, ale wciąż nie był to jeszcze kryzys. Teraz musimy je odwołać - mówi dyrektor.

I dodaje: - Jesteśmy zaniepokojeni, bo ta kwarantanna odbije się na naszych muzealnych dochodach, ale bezpieczeństwo w tej sytuacji jest priorytetem.

Koronawirus. Teatry liczą straty

Dla teatru Nowego Proxima ministerialna decyzja oznacza odwołanie wszystkich 10 marcowych spektakli. Akurat w programie były hity: "Akademia Pana Kleksa" i "Było sobie życie".

- To są bardzo oblegane spektakle. Nie zagramy ich, więc musimy oddać bilety. Tylko w ten weekend to ok 15 tys. zł. Z powodu odwołania "Akademii..." stracimy około 43 tys. zł. Jeśli do tego dojdą odwołania festiwali teatralnych, to będzie bardzo źle - mówi Piotr Sieklucki, dyrektor teatru.

Jak twierdzi, ucierpią też aktorzy, którzy nie są na etacie: - Dla nich to tragedia, bo oni są poza systemem etatowym. Mają tyle pieniędzy, ile grają.

NCK: drzwi otwarte, ale dwa tys. ludzi bez zajęć

Zaraz po ogłoszeniu ministerialnej decyzji w Nowohuckim Centrum Kultury rozpoczęła się narada kryzysowa. Ustalono na niej, że w okresie zawieszenia imprez kulturalnych, w każdym dziale w godz.8-16 będzie dyżurowała jedna osoba, by odpowiadać na pytania krakowian.

Zamknięte będą galerie stałe: Beksińskiego i Dudy-Gracza.

- Oczywiście odwołaliśmy wszystkie spektakle, koncerty i festiwale. Sami też ograniczamy do minimum spotkania między sobą. Kto może przejdzie na pracę zdalną. Administracja będzie czynna, drzwi otwarte, ale zajęć stałych nie będzie - mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK.

Z zajęć w NCK korzysta ponad 2 tys. osób. To uczestnicy kursów językowych, warsztatów oraz zajęć np. tanecznych.