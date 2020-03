Szpital im. Żeromskiego to kolejna placówka w Krakowie, której władze zdecydowały się zawiesić przyjęcia planowe do szpitala i zabiegi.

- Podjęliśmy taką decyzję, bo nie ma innego wyjścia. Sytuacja jest trudna. Brakuje nam środków ochrony - masek, fartuchów, rękawiczek. Najgorsza sytuacja jest, jeśli chodzi o maseczki jednorazowe. Zapasy starczą do końca tygodnia - mówi "Wyborczej" dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Co dalej? Nie wiadomo.

Szpital liczy, że uda się kupić jednorazowy sprzęt, choć tego, z powodu wstrzymanej produkcji w Chinach, brakuje w całej Europie. Chiny są bowiem największym producentem włóknin wykorzystywanych przy produkcji masek i obsługują cały świat.

Tam, gdzie jeszcze maski można kupić, ich ceny idą dramatycznie w górę. - Maseczki, które kosztują normalnie 17 groszy za sztukę, teraz kosztują 5 zł. To jest bardzo trudna sytuacja dla nas - mówi Jerzy Friediger.

Na razie szpital wstrzymał planowe zabiegi do końca tego tygodnia. Poradnie szpitalne są otwarte.

Szpital Uniwersytecki bez zabiegów, wizyt, przyjęć na oddziały

Do odwołania natomiast zawieszone są zabiegi, planowe przyjęcia i wizyty w poradniach w szpitalu Uniwersyteckim. Dyrektor placówki Marcin Jędrychowski wydał taką decyzję we wtorek. Również z powodu braku dostępu do sprzętu jednorazowego.