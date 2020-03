We wtorek władze Poznania zarekomendowały zamknięcie na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych w mieście. Nad podobną decyzją zastanawia się m.in. Warszawa.

Wszystko przez rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce.

W tym momencie są już 22 przypadki. Ostatni, potwierdzony przed Ministerstwo Zdrowia po godz. 19 to przypadek zakażenia w województwie lubelskim.

Już we wtorek rano, w związku z kolejnymi przypadkami zakażenia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będą podejmowane kolejne działania, które mają pomóc w zahamowaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wśród nich zawieszanie zajęć na uczelniach i zamykanie szkół i przedszkoli.

REKLAMA

Przyjęta przez sejm sepcustawa daje możliwość zamknięcia szkół w całej Polsce lub na części jej obszaru ministrowi edukacji. Takie decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ale jak ustaliliśmy nieoficjalnie, mogą zapaść już od poniedziałku.

Miasto daje zielone światło dyrektorom do zamknięcia szkół i przedszkoli

Rozporządzenie o BHP daje możliwość zamykania szkół również samorządom. W praktyce wygląda to tak, że dyrektor szkoły wnioskuje do gminy o zawieszenie zajęć i zamyka szkołę, gdy uzyska taką zgodę. Rekomendacja władz miasta na pewno pomaga w podjęciu tak radykalnych kroków.

Kraków jednak na razie nie zamierza jej wydawać. W przesłanym do "Wyborczej" komunikacie wiceprezydent ds. edukacji Anna Korfel - Jasińska informuje, że każda szkoła, która o taką zgodę wystąpi, dostanie ją: - Wszystkim dajemy zielone światło - informuje wiceprezydent.

REKLAMA

O zamykaniu szkół mowa była na wtorkowej komisji edukacji. Część radnych uważa, że rekomendacja powinna wyjść od prezydenta miasta. - Jeśli w szkole nie ma jasnej przesłanki do zamknięcia, to dyrektor może nie czuć się na siłach do podjęcia takiej decyzji. Problem w tym, że gdy przesłanka się pojawi, może być za późno - uważa Wojciech Krzysztonek, radny PO.

Prezydent powinien zamknąć szkoły?

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że radni nie wykluczają, że będą chcieli wpłynąć na prezydenta Jacka Majchrowskiego, by okazał się tak stanowczy, jak prezydent Jacek Jaśkowiak w Poznaniu.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że dyrektorów, którzy dzwonią do magistratu przed decyzją o zamykaniu szkół hamują zbliżające się egzaminy ósmoklasisty (planowane na 21 kwietnia) i matury. Marek Gaweł, dyrektor XVIII LO: - Miałem dziś u siebie delegację uczniów, którzy prosili, żebym przypadkiem nie zamykał szkoły, ponieważ obawiają się o swoją maturę - powiedział "Wyborczej".

Może się jednak okazać, że władze Krakowa i dyrektorzy szkół nie będą mieli nic do powiedzenia, bo decyzję podejmie rząd.

Uczelnie odwołują zajęcia, miasto zamyka baseny

Do tej pory w Krakowie decyzję o odwołaniu zajęć podjął Uniwersytet Jagielloński, a miasto zarekomendowało odwołanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Zamknęło też baseny przyszkolne, zaleciło odwołanie wycieczek, spotkań, wyjazdów uczniów i przyjmowania gości z zewnątrz.

Uczniowie, którzy byli, są lub w najbliższym czasie będą za granicą, po powrocie mają zalecenia, by przez dwa tygodnie nie chodzić do szkoły.