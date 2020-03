Pacjent z koronawirusem, który przebywa w szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie, jest w stanie ciężkim.

Mężczyzna leży na oddziale intensywnej terapii, pod respiratorem - potwierdza Jerzy Friediger, dyrektor szpitala im. Żeromskiego.

Jak udało nam się ustalić, stan pacjenta pogorszył się od wczoraj. Mężczyzna zaczął mieć duszności, problemy z oddychaniem.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Krakowie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Krakowie potwierdzono w poniedziałek rano. Chory to ponad 60-letni mężczyzna, który wcześniej przebywał na nartach we Włoszech. Wrócił do Polski samolotem rejsowym z jednego z miast w północnych Włoszech. Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się 29 lutego.