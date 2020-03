Straż graniczna informuje o kolejnych punktach kontroli sanitarnej osób przyjeżdżających do Polski, które są uruchamiane z uwagi na rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Punkty takie powstały w pierwszej kolejności na granicach z Niemcami i Czechami. Poddawani kontroli sanitarnej są przede wszystkim podróżujący busami i autobusami.

We wtorek rano na specjalnej konferencji prasowej o uruchomieniu kolejnych punktów kontroli sanitarnej poinformował Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

"Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą trwa kontrola sanitarna. Kontrolowane są wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski, także podróżni w pociągach. Służby medyczne mierzą temperaturę, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne" - poinformowała straż graniczna we wtorek po godz. 13.

Na granicy z Niemcami i Czechami

W innym komunikacie pogranicznicy stwierdzają: "Na granicy z Niemcami kontrola sanitarna prowadzona jest w Świnoujściu (w dwóch lokalizacjach), Lubieszynie, Kołbaskowie, Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym, Kostrzynie nad Odrą, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Zgorzelcu. Na granicy z Czechami kontrola sanitarna prowadzona jest w Gorzyczkach, a na granicy z Litwą – w Budzisku i Ogrodnikach. Zgodnie z zaleceniem szefa MSWiA zostaną utworzone kolejne w kilkunastu miejscach na czeskiej i słowackiej granicy".

Żadnej kontroli sanitarnej

We wtorek po godz. 17 zadzwoniła do nas pani Karolina, stała czytelniczka "Wyborczej", która przekraczała właśnie granicę w Chyżnem, czyli na największym przejściu między Polską i Słowacją. - Nie widziałam żadnej kontroli sanitarnej ani po stronie słowackiej, ani po stronie polskiej. To dziwne, bo Słowacy zapowiedzieli już takie kontrole i objęcie kwarantanną osób, które wracają do kraju m.in. z Chin, Włoch czy Iranu - mówi pani Karolina. I przypomina, że przez przejście w Chyżnem przejeżdża codziennie kilka-kilkanaście autokarów na trasie relacji z Krakowa do Bratysławy, Budapesztu i Wiednia.

REKLAMA

Na Słowacji służby sanitarne w piątek potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Dziewięć osób zakażonych koronawirusem jest na Węgrzech (piątka Irańczyków, troje Węgrów i jeden obywatel Wielkiej Brytanii). Austria była z kolei krajem, w którym jako jednym z pierwszych potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Już 25 lutego zdiagnozowano pierwsze dwa przypadki w austriackiej części Tyrolu.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, dlaczego największe przejście graniczne ze Słowacją nie jest kontrolowane.

Biuro prasowe MSWiA odpowiedziało nam po południu, że kontrole sanitarne na granicy ze Słowacją zostaną uruchomione w środę. Dotyczyć one będą jednak tylko autobusów i busów, a nie samochodów osobowych.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Kontroli sanitarnej poddawani są także podróżni na terenie baz promowych w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku. W działanie punktów sanitarnych zaangażowane są służby medyczne, Straż Graniczna, straż pożarna, policja, ITD, KAS oraz wojsko. Podczas kontroli sanitarnej w pierwszej kolejności służby medyczne dokonują pomiaru temperatury. Po stwierdzeniu, że żadna z osób w pojeździe nie ma podwyższonej temperatury, funkcjonariusze odbierają karty lokalizacji pasażera i kierowcy oraz weryfikują zawarte w nich dane z dokumentami tożsamości. Karta kierowcy zawiera dodatkowe dane, m.in. numer rejestracyjny pojazdu i trasę przejazdu.

REKLAMA

W przypadku jeśli trafi się osoba zgłaszająca złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturę, dalsze czynności realizują służby sanitarne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W portach lotniczych Straż Graniczna udziela wsparcia służbom zarządzającego oraz inspektorom sanitarnym przy zbieraniu od pasażerów kart lokalizacyjnych, jeśli nie zostały odebrane na pokładzie samolotu, czy w pomiarze temperatury. Pomaga też w rozdawaniu ulotek informacyjnych. Wsparcie to jest udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez porty bądź przez inspektorów sanitarnych.