Najstarsza polska uczelnia pierwsze ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadziła, jeszcze zanim w Polsce stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia. Władze UJ postanowiły odwołać większość dużych imprez mających się odbyć w najbliższym czasie na uczelni, m.in. Dyktando Krakowskie czy swój dzień otwarty. Lista przesuniętych lub odwołanych wydarzeń była cały czas aktualizowana.

Teraz uniwersytet poinformował o kolejnych, bardziej stanowczych krokach, które mają ograniczyć możliwość zakażenia koronawirusem. Zgodnie z podjętym we wtorek zarządzeniem rektora uczelnia zdecydowała się odwołać wszystkie organizowane przez siebie konferencje, imprezy i wydarzenia, wstrzymać wszelkie służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ (wyjazdy służbowe krajowe ograniczając do bezwzględnie koniecznych), a także wstrzymać przyjazdy na UJ gości zagranicznych.

Dla studentów i doktorantów najważniejszą informacją jest odwołanie wszystkich wykładów (uczelnia zaleca udostępnianie ich w formie elektronicznej) oraz zajęć wychowania fizycznego. Jednocześnie jednak decyzje co do organizacji innych zajęć, a więc seminariów, konwersatoriów czy ćwiczeń, UJ zostawia do wyłącznej decyzji dziekanów oraz dyrektorów szkół doktorskich. Kwestia zajęć w Medicum UJ ma być uregulowana odrębnym zarządzeniem.

Muzea UJ zamknięte, zakaz odwiedzin w akademikach

Ograniczenia obejmą nie tylko sale wykładowe - UJ zdecydował również o zamknięciu dla zwiedzających wszystkich ekspozycji uczelnianego muzeum (Collegium Maius, Muzeum Farmacji, Ogród Botaniczny), wstrzymał też zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich. W akademikach wprowadzono też całkowity zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

REKLAMA

W zarządzeniu rektor UJ podkreśla też, że uczelnia może polecić swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnie, a szczegółowe zasady takiej formy pracy mają zostać określone w komunikacie kanclerza UJ.

Co z innymi uczelniami?

Jak na razie UJ jest jedyną krakowską uczelnią, która zdecydowała się na tak radykalny krok. Pozostałe, m.in. Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy, poinformowały o odwołaniu największych uczelnianych wydarzeń, m.in. swoje dni otwarte. Na odwołanie zajęć zdecydowały się z kolei wszystkie uczelnie we Wrocławiu, gdzie odwołano również studenckie juwenalia.

Obecny w poniedziałek w Krakowie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że powołany przez niego tydzień temu zespół ekspertów i uczonych ma wypracować wiążące dla wszystkich polskich uczelni rekomendacje. Wicepremier dodał, że być może podejmie też odpowiednie decyzje administracyjne, co umożliwić mu ma podpisana w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa dotycząca walki z epidemią koronawirusa.

REKLAMA

Zarządzenie UJ weszło w życie z dniem podpisaniem i obowiązywać będzie do dnia jego uchylenia.