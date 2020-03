W krakowskich szkołach kończą się zapasy mydła, przewidziane do końca czerwca. A o kolejne coraz trudniej. Wiele szkół kupiło dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk, tak jak kazał minister Piontkowski. Ale płynu wciąż jeszcze nie ma

Jolanta Gajęcka, dyrektorka podstawówki nr 2: - Myślałam, że zakupy środków czystości mam z głowy do końca szkolnego roku, Zrobiłam zapasy, ale te już się kończą. Problem w tym, że nie bardzo jest czym je uzupełniać. Dwa tygodnie temu zamówiłam mydła antybakteryjne. Nie doszły. Wciąż na nie czekam.

W SP nr 2 klamki u drzwi i ceraty na stołówce raz dziennie przecierane są środkiem odkażającym. Przed obiadem dzieci myją ręce środkiem dezynfekującym.

Dozowniki w szkołach

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister edukacji, Dariusz Piontkowski, napisał do szkół w całej Polsce list, w którym poinformował, że planowane jest dostarczenie płynu dezynfekującego do rąk. Prosił, by szkoły kupiły na niego dozowniki i ustawiły je w widocznym miejscu. Przy dozownikach miały postawić dorosłą osobę, która kontrolowałaby ich używanie.

Ceny dozowników natychmiast poszybowały w górę z 40 do 70 zł za jeden.

Marek Gaweł, dyrektor XVIII LO: - A teraz już wcale nie można ich dostać. Chodzę, pytam... bezskutecznie. Może nie ma się czym martwić, bo i tak nie miałbym tam czego wlać.

Hurtownie są puste

Obiecanego przez MEN płynu w szkołach w Krakowie na razie brak. „Mamy problem z płynem antyseptycznym do bieżącego użytku - hurtownie są puste. Ministerstwo ma przysłać, ale przydałoby się na już. Gdyby ktoś z państwa miał dojście do takiego płynu proszę o kontakt” - napisała do rodziców dyrektorka jednej z krakowskich szkół.

Poprosiliśmy MEN o komentarz w sprawie. Na odpowiedź czekamy.