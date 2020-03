Władze Poznania wydały dla szkół rekomendację, by zamknąć placówki oświatowe na dwa tygodnie. W warszawskim Wilanowie i w Gdańsku zapadła decyzja o przesunięciu terminu rekolekcji. Wszystko z powodu przybywających przypadków zakażenia koronawirusem.

Koronawirus w Krakowie

We wtorek rano minister zdrowia ogłosił, że w Polsce jest już 18 osób zakażonych. W Krakowie do tej pory odnotowano jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Chorym jest ponad 60-letni mężczyzna, który przebywał na nartach we Włoszech. Leży w szpitalu im. Żeromskiego, jego stan jest dobry.