Jak relacjonuje Krzysztof Waksmundzki, rzecznik prasowy podhalańskiej policji, w poniedziałek około godz. 18 do powiatowego szpitala na Kamieńcu zgłosił się 41-letni mieszkaniec Zakopanego. Twierdził, że może mieć koronawirusa. Źle się czuł.

- Był pod wpływem alkoholu. Stwierdził, że wcześniej pił alkohol z obcokrajowcami, potem źle się poczuł - zaznacza Waksmundzki.

Zakopiańczyk został zbadany przez lekarzy. Po kilku godzinach doszedł jednak do wniosku, że już lepiej się czuje i samodzielnie opuścił szpital, mimo sprzeciwu personelu medycznego. - Stwierdził wieczorem po prostu, że pójdzie do domu. Wtedy szpital poinformował policję - dodaje Waksmundzki.

Pod obserwacją

Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania 41-latka, gdzie go zastali. W tym czasie badanie lekarskie wykazało, że nie ma on objawów koronawirusa. Zapadła jednak decyzja w porozumieniu z inspekcją sanitarną, żeby niesfornego zakopiańczyka i jego bliskich objąć profilaktyczną obserwacją.