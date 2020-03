– Jaja sobie robicie? – tak zareagował jeden z lekarzy, który wczesnym rankiem zjawił się w siedzibie małopolskiego oddziału NFZ w Krakowie.

Deficytowy towar

W poniedziałek po południu do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w całym regionie dotarła informacja, że Fundusz ma do rozdania deficytowy towar – maseczki. Lekarze przyjechali po nie we wtorek rano. – Nie wierzyłem własnym oczom – mówi nam przedstawiciel krakowskiego Szpitala Wojskowego. – Dostałem dwie!

Podobnie reagowali inni. Złości było wiele, bo po dwie maski jechać z drugiego końca Krakowa albo województwa to absurd.