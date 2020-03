Loty do wszystkich miejsc na mapie Wizz Air we Włoszech (Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona) będą zawieszone do 3 kwietnia.

Od 12 marca Wizz Air zawiesza także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela. Loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu będą zawieszone do 23 marca włącznie.