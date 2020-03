Dwoje dzieci ze Szczawnicy, których ojciec mógł mieć kontakt z zakażonymi koronawirusem we Włoszech, trafiło z objawami chorobowymi do krakowskiego szpitala im. Żeromskiego.

- Przechodzą badania, czekamy na wyniki testów na obecność wirusa z Wuhan - mówi Jerzy Friediger, dyrektor krakowskiego szpitala im. Żeromskiego. Wyniki mają być w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Pierwszy zakażony koronawirusem

W niedzielę (8 marca) obecność koronawirusa stwierdzono u 64-letniego mężczyzny, który wrócił niedawno z nart we Włoszech. Do Polski przyleciał rejsowym samolotem, a po wylądowaniu w Warszawie do Krakowa dojechał własnym autem. Zgłosił służbom epidemiologicznym, że przebywał w rejonie zagrożonym epidemią. Dlatego został objęty kwarantanną. Poczuł się jednak gorzej i z odpowiednimi zabezpieczeniami przewieziono go na oddział zakaźny szpitala Żeromskiego.