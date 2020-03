Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Krakowie potwierdzono w poniedziałek rano. Chory to ponad 60-letni mężczyzna, który wcześniej przebywał na nartach we Włoszech. Wrócił do Polski samolotem rejsowym z jednego z miast w północnych Włoszech. Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się 29 lutego.

Badania potwierdziły: to koronawirus

– Tego samego dnia przejechał swoim własnym samochodem do Krakowa. 1 marca zgłosił się do sanepidu, aby poinformować, że wrócił z północnych Włoch, i dostał zalecenie pozostania w domu i obserwacji – mówi Jarosław Foremny, wojewódzki inspektor sanitarny. Mężczyzna nie chodził też do pracy i był pod obserwacją sanepidu. 6 marca źle się poczuł. – Miał duszności, temperaturę i zgłosił służbom, że źle się czuje – wyjaśnia Jerzy Friediger, dyrektor szpitala im. Żeromskiego, do którego 7 marca karetką został przewieziony mężczyzna.