Zakażamy się w tłumie, stojąc blisko siebie. Na koncertach, przedstawieniach teatralnych, imprezach masowych (właśnie są odwoływane), ale też w trakcie podróży komunikacją zbiorową. Krakowskie MPK dezynfekuje co prawda pojazdy, zwłaszcza poręcze, ale czy w autobusach i tramwajach jest od tego bezpieczniej? A może poczucie bezpieczeństwa jest tylko subiektywne?

Co oprócz mycia rąk?

Przewoźnik robi, co może, i chwała mu za to, bo przecież nie wszyscy mamy blisko do pracy/ szkoły/ na uczelnię i trzeba skorzystać ze zbiorkomu. Oczywiście, kto ma niedaleko i może przejść pięć, 10 minut piechotą, niech to robi.