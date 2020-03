Pierwotnie wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin miał się pojawić na Uniwersytecie Jagiellońskim, by opowiadać o programie "Inicjatywa doskonałości", w ramach którego w całej Polsce wybrano 10 uczelni badawczych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem plany zmieniono i wicepremier wystąpił jedynie na konferencji prasowej poświęconej walce z chorobą.

- Próbujemy odnaleźć się w tej sytuacji, podejść do problemu w sposób pragmatyczny - rozpoczął rektor UJ prof. Wojciech Nowak. - Nasze jednostki mogą prowadzić badania na poziomie światowym, a ich wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w terapii osób dotkniętych koronawirusem.

- Od przeszło tygodnia działa powołany przeze mnie zespół ekspertów, w skład którego wchodzi m.in. rektor Wojciech Nowak - dodał wicepremier Gowin. - To grupa wybitnych profesorów i uczonych, którzy wypracowują rekomendacje dla uczelni, w jaki sposób mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest groźba epidemii. Wkrótce zespół, a w ślad za tym ja, przedstawimy wiążące rekomendacje dla uczelni, być może podejmę też odpowiednie decyzje administracyjne na mocy ustawy podpisanej w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Najlepszy ośrodek w Polsce

MNiSW zamierza wykorzystać dostępne w Polsce narzędzia naukowe. Stąd decyzja o przekazaniu 25 mln zł Małopolskiemu Centrum Biotechnologii UJ.

REKLAMA

- Jeśli chodzi o badania nad wirusami, jest to najlepszy ośrodek w Polsce, na światowym poziomie - mówił Jarosław Gowin. - Decyzja o przyznaniu środków podyktowana jest wagą tych badań, nie tylko w odniesieniu do obecnej ery. Musimy liczyć się z tym, że takie epidemie mogą powracać w następnych latach, ten wirus bardzo szybko się mutuje, co stwarza nowe zagrożenia i wyzwania, także naukowe. Być może w ramach badań uda się stworzyć szczepionkę, na pewno jednak w przyszłości umożliwią one nauce polskiej skuteczne przeciwdziałanie kolejnym epidemiom.

Jak podkreślił prof. Marek Sanak, genetyk z Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ, badania wirusologiczne to dla jego uczelni nie pierwszyzna. Sam od lat pracuje nad wirusami w kontekście astmy oskrzelowej, powodującymi znaczne pogorszenie stanu chorych. - W tym wypadku mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej groźnym - zaznaczył. I tłumaczył, że jego badania to przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego 80 proc. społeczeństwa przechodzi zakażenie koronawirusem lekko, pozostałe 20 proc. mierzyć się musi z ciężkimi objawami, a ok. 2 proc. zagrożone jest śmiercią.

- Wydaje się, że mechanizm tego zagrożenia wynika z nieprawidłowej odpowiedzi odporności - tłumaczył prof. Sanak. - Dzięki temu, że laboratorium MCB ma certyfikaty do bezpiecznej hodowli tego wirusa, będziemy usiłowali rozstrzygnąć, które cząsteczki wyzwalane w ramach zakażenia wywołują tę nieprawidłową odpowiedź. Chorzy umierają wśród objawów spadku poziomu limfocytów, całe populacje komórek odpornościowych napływają do płuc, wyłączają ten organ ze swojej funkcji, nie pomaga krążenie pozaustrojowe, nie pomagają dotychczas stosowane leki. Dotychczasowe terapie są więc podtrzymującymi, objawowymi.

Badanie nad naturą wirusa

Krzysztof Pyrć, wirusolog z Pracowni Wirusologii MCB UJ, zapewniał, że na wirusach tego rodzaju pracuje właściwie od 2002 r., jeszcze zanim rozpoczęła się epidemia SARS. W Krakowie z kolei jego zespół działa od 2007 r., pracując na bardzo nowoczesnym sprzęcie.

REKLAMA

- Nasze badania mają na celu zrozumienie, w jaki sposób dochodzi do zakażenia, co determinuje wysoką patogenność tego wirusa we wczesnych etapach, w jaki sposób wirus dostaje się do miejsca, gdzie chce być, czy w jaki sposób replikuje - wymieniał prof. Pyrć, dodając, że badania prowadzone są we współpracy z jednostkami na całym świecie, także w Chinach.

- Tę wiedzę już od lat staramy się przekuć w projekty aplikacyjne, a więc opracowanie nowych substancji czynnych, które może potencjalnie staną się kiedyś lekami - podkreślał prof. Pyrć. - Prace nad nowym wirusem zaczęliśmy w połowie stycznia, gdy tylko okazało się, że pojawił się na świecie. Od tego czasu udało nam się stworzyć zespół narzędzi, które pozwolą nam na testowanie leków, opracowanych na kilka innych wirusów, a także przygotowanie się na kolejne epidemie. Oczywiście niczego obiecać nie możemy, faktem jest jednak, że stworzyliśmy miejsce i warsztat, które są całkowicie unikalne.