"W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie proszę o przyjęcie i zaakceptowanie zmian organizacyjnych działania oddziałów zakaźnych" - czytamy w piśmie prof. Horbana.

Po pierwsze: osoby zgłaszające się do oddziałów zakaźnych, kierowane przez lekarzy POZ lub stacje sanepidu - po zebraniu wywiadu, zbadaniu, podaniu adresu i telefonu kontaktowego - będą miały pobierane wymazy z błon śluzowych, które trafią do laboratorium na badania w kierunku koronawirusa. Do rozważenia i decyzji lekarza pozostaje wykonanie testu paskowego na grypę.