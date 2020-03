Wola Justowska. W rejonie ul. Kasztanowej na przystanku czeka kilka osób, w tym ojciec z dzieckiem. – Zapytałem, kiedy jedzie następny autobus. W odpowiedzi usłyszałem, że 252, ale jest podejrzany i do niego lepiej nie wsiadać, bo jedzie z lotniska i nie wiadomo, czy nie wiezie koronawirusa – opowiada pan Rafał i relacjonuje dyskusję, która się potem wywiązała.

Z zasady nie wsiadam

– Starsza pani, typ postępowej emerytki, mówiła, że teraz do autobusu z lotniska z zasady nie wsiada. Wysportowany, dobrze ubrany mężczyzna dodał, że on niczego czego się nie boi, ale do 252 nie wsiądzie, bo jest przepełniony. Młoda dziewczyna zaś zapewniała, że nie lubi panikować, ale skoro przez okolice jadą cztery linie, to nie będzie jechać akurat tą z Balic.