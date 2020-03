Muzeum Auschwitz wprowadza dodatkowe środki ostrożności w związku z pojawieniem się przypadków koronawirusa w Polsce. Do tej pory muzeum zalecało biurom podróży i organizatorom wyjazdów, by same rezygnowały z przyjazdów osób z miejsc, w których stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Koronawirus. Bezdotykowa dezynfekcja dla turystów

Teraz, po pojawieniu się przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, Muzeum Auschwitz wprowadza nowe obostrzenia.

"Muzeum udostępniło dla odwiedzających urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni, które umieszczone są przy wejściu na teren Miejsca Pamięci zarówno Auschwitz I, jak i Auschwitz II-Birkenau" - czytamy w komunikacie.