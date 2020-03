– Jedna osoba zakażona koronawirusem w Zielonej Górze, na razie żadnych więcej zakażeń – informują urzędnicy. W Krakowie hospitalizowano dziewięć osób z podejrzeniem koronawirusa. U żadnej do tej pory nie potwierdzono zarażenia COVID-19.

Mimo to urzędnicy przygotowują się na epidemię. W urzędzie wojewódzkim i magistracie tworzona jest lista imprez masowych, które stoją pod znakiem zapytania.

Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, nie wykluczył, że może zostać odwołany koncert Carlosa Santany, który zaplanowano w połowie marca w Tauron Arenie. – Analizujemy wszystkie aspekty dotyczące imprez w Krakowie oraz rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na razie nie otrzymaliśmy takich wytycznych – dodała Paździo.

Koronawirus. Odwołane targi stomatologiczne

Wojewoda może wydać decyzję o odwołaniu imprezy masowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, jeśli np. okazałoby się, że w Małopolsce pojawiły się przypadki zakażenia koronawirusem albo jeśli np. w imprezie uczestniczą osoby z krajów, w których takie przypadki były.

Z tego powodu organizatorzy odwołali targi stomatologiczne, które miały się odbyć w Krakowie. – Nie była to impreza masowa, organizatorzy uznali jednak, że w imprezie może wziąć udział sporo osób z krajów, w których pojawiła się epidemia, co może doprowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ze względów bezpieczeństwa, po otrzymaniu rekomendacji z GIS, zdecydowano o przesunięciu targów – informuje Paździo.

Ze względów bezpieczeństwa z imprez zaplanowanych w marcu i na początku kwietnia rezygnuje Uniwersytet Jagielloński. Z kalendarza uczelni wypadło 10 imprez. Nie dla wszystkich władze UJ znalazły nowy termin.

„W związku z coraz szybciej rosnącą liczbą osób zarażonych koronawirusem w Europie władze UJ postanowiły nie ryzykować. Wydarzenia zaplanowane w marcu oraz kwietniu odbędą się w późniejszym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub będą odwołane” – informuje prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Alma Mater.