Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdził w środę tuż przed godz. 8 minister zdrowia Łukasz Szumowski. To mężczyzna z Zielonej Góry, który wcześniej przebywał w Niemczech. Po powrocie źle się poczuł. Rodzina zawiadomiła szpital, pacjent został w poniedziałek przewieziony do szpitala.

- W nocy otrzymaliśmy dodatni wynik pierwszego pacjenta w Polsce, który ma potwierdzone zakażenie koronawirusem - poinformował minister zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że pacjent czuje się dobrze i nie jest z grupy wysokiego ryzyka.

W Małopolsce 9 osób z podejrzeniem koronawirusa

Pacjent z Zielonej Góry to jak do tej pory jedyna osoba w Polsce, u której potwierdzono zakażenie COVID-19.

- W Małopolsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia wirusem - poinformował w środę rano wojewoda Piotr Ćwik, dodając jednocześnie, że on sam o pierwszym przypadku zachorowania dowiedział się z konferencji prasowej ministra zdrowia.

Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem w małopolskich szpitalach przebywa obecnie 9 osób. 152 znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym. Nikt obecnie nie jest objęty kwarantanną.

299 łóżek na oddziałach zakaźnych, mobilne izby przyjęć

W Małopolsce, jak poinformował wojewoda, mamy 10 szpitali z oddziałami zakaźnymi i obserwacyjno-zakaźnymi. Znajduje się w nich 299 łóżek.

- W tych szpitalach jest możliwość dostawienia łóżek. Wprowadzono w nich podwyższony stopień gotowości medycznej - mówił Piotr Ćwik.

Dzisiaj w szpitalach Uniwersyteckim i w Myślenicach prowadzone są razem ze strażą pożarną ćwiczenia z rozstawiania mobilnych izb przyjęć.

- Pracujemy nad tym, aby być gotowi w wymiarze praktycznym do realizacji działań, które spoczywają na wojewodzie. Mamy plan zarządzania kryzysowego i epidemiczny - dodał Piotr Ćwik. W planach jest m.in. tworzenie miejsc kwarantanny na terenie każdego powiatu. Mogą być one wyznaczone np. w schronisku młodzieżowym przy ul. Grochowskiej. - To są miejsca, które mogą być uruchamiane, jeśli pojawi się duża ilość osób zarażonych koronawirusem i trzeba będzie znaleźć dla nich miejsca kwarantanny na terenie województwa - wyjaśniał wojewoda.