Fernandez, Zapała, Tułacz, Rakoczy. Oto zwycięzcy plebiscytu na najlepszego piłkarza i najlepszego trenera Małopolski 2022 r.

- 2022 rok nie był zły, ale mam nadzieję, że 2023 będzie lepszy - puścił oko na otwarcie Ryszard Kołtun, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Piłkarz roku: Luis Fernandez

- Bardzo cieszy mnie fakt, że kobieca piłka nożna objawia się na tego typu wydarzeniach - uśmiechnęła się Anna Zapała, która została piłkarką roku. Nic dziwnego, bo jest liderką drużyny AZS UJ Kraków.

Anna Zapała została najlepszą piłkarką 2022 r. w Małopolsce Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Tymczasem czytelnicy dokonali nieoczywistych wyborów. Przyznajemy, zadanie mieli trudne, bo i 2022 rok dla małopolskiej piłki łatwy nie był. Z ekstraklasy spadły dwie drużyny, wielkich sukcesów nie było, choć nie zabrakło też kilku niespodzianek.

Luis Fernandez to o tyle nieoczywisty zwycięzca, że reprezentuje drużynę, która w ubiegłym roku mocno zawiodła. Hiszpan w I lidze pokazuje jednak, że potrafi brać na siebie odpowiedzialność i strzelać, kiedy trzeba. Jest dziś najskuteczniejszym piłkarzem Wisły, wiosną będzie próbował na nowo prowadzić ją do ekstraklasy.

Zresztą mówił o tym ze sceny podczas wtorkowej gali. Mają mu w tym pomóc m.in. rodacy sprowadzeni do Wisły podczas trwającego okienka transferowego. - Chciałbym pokazać im Kraków, ale nie czas na to. Teraz jest czas na pracę, musimy wygrywać i zrobić wszystko, by Wisła wróciła w miejsce, na które zasługuje - wyrecytował wystrojony w garnitur napastnik z Hiszpanii.

Przeprosił, że nie mówi po polsku, wszystkim wokół dziękował po angielsku: kibicom, trenerom, klubowi i kolegom z drużyny.

Było też dużo innych życzeń, podziękowań, podsumowań. Wiktor Biedrzycki (3. miejsce) przypomniał, że o ekstraklasę zamierza bić się także Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Kamil Pestka z Cracovii (5. miejsce) wyraził nadzieję, że jeszcze w tym sezonie wróci na boisko, na razie rehabilituje się po kontuzji kolana. - Postaramy się zrobić wszystko, by runda wiosenna była lepsza niż jesienna - zapewnił Karol Niemczycki (też Cracovia), który zajął drugie miejsce.

Młodzieżowiec roku: Michał Rakoczy

Tytuł "młodzieżowca roku" dla Michała Rakoczego z Cracovii nikogo nie zdziwił. 21-letni pomocnik błyszczał w niektórych jesiennych meczach, zdobywał ważne gole. - Chcę się rozwijać, mieć coraz lepsze wyniki - zapewniał zwycięzca po odebraniu nagrody.

Kacper Duda (Wisła), który w głosowaniu na najlepszego młodzieżowca zajął drugie miejsce, mówił na scenie o "przełomowym roku", w którym "powalczyłem o swoje marzenia".

Trener roku: Tomasz Tułacz

- Sobie i państwu życzę, by w 2023 r. było w ekstraklasie więcej drużyn z Małopolski niż tylko jedna - to już słowa Tomasza Tułacza, który został trenerem roku. On bywał nominowany także w poprzednich edycjach plebiscytu, ale dotąd zaszczyty go omijały. Tym razem trudno było go nie docenić, bo jego Puszcza Niepołomice jesienią wyrosła na rewelację I ligi. U progu rundy wiosennej zajmuje drugie miejsce, ma realne szanse na historyczny awans do ekstraklasy.

Plebiscyt na najlepszego piłkarza i najlepszego trenera Małopolski w 2022 r. Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

- Chciałem podziękować przede wszystkim piłkarzom, bo dzięki ich pracy i wysiłkowi tu jestem. Dziękuję też swojemu sztabowi za ponad siedem lat pracy. Nie jest łatwo wytrzymać w trenerskim fachu tyle czasu razem. Dziękuję też prezesom klubu i burmistrzowi Niepołomic - wyliczył Tułacz.

Prowadzący galę Filip Surma (na co dzień Canal+) rzecz jasna dopytywał go o ekstraklasę. Tułacz odpowiadał: - Zespół jest bardzo zmotywowany. O te trzy miejsca, które dadzą awans, rywalizują sławy polskiej piłki. Na nas nikt wcześniej nie stawiał, ale spróbujemy zrealizować marzenia. Chciałem też podkreślić, że rywalizacja z Wisłą, Termalicą czy Sandecją to ogromne wyzwanie dla naszej społeczności. Te mecze są bardzo dla nas ważne.

Tymczasem Bogdan Zając odebrał statuetkę w zastępstwie za Radosława Sobolewskiego (2. miejsce). - Z pokorą podchodzimy do tego, co nas czeka. Wiadomo, jaki jest cel - mówił.

Wiadomo. Jest nim awans do ekstraklasy. Z kolei trener Jacek Zieliński (3. miejsce) tak mówił o najbliższej przyszłości jego Cracovii: - Ja wiem, jakie są oczekiwania kibiców. Pewnie, że chcielibyśmy się znaleźć na trzecim miejscu, tak jak ja w tym plebiscycie, ale do tego daleka droga.

Jasna strona futbolu: Kazimierz Kmiecik

Wyróżnionych było dużo więcej. Podczas wtorkowej gali prezydent Jacek Majchrowski wręczył nagrodę "Jasna Strona Futbolu". Co roku trafia ona do osób i organizacji, których działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej wykracza daleko poza boiskowe ramy. Honoruje propagowanie kultury fizycznej i wychowywanie młodych ludzi poprzez sport, kształtowanie prawdziwie szlachetnych wzorców i postaw.

W tym roku nagrodę prezydenta otrzymał Kazimierz Kmiecik, legenda Wisły Kraków, były piłkarz, dziś trener.

- Życzę, by Kraków w sporcie zawsze był na pierwszym miejscu - rzucił Kmiecik po wyjściu na scenę.

Majchrowski: - Zapytałem pana Kazimierza, czy ma jeszcze jakieś miejsce na komodzie na kolejną nagrodę. Sądzę, że jest tego miejsca mało.

Kazimierz Kmiecik odebrał nagrodę 'Jasna strona futbolu' od prezydenta Jacka Majchrowskiego Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Prezydent Krakowa podkreślał, że piłka nożna to nie tylko sport. Że granie i przede wszystkim trenowanie niesie za sobą odpowiedzialność. - Młodzież na boiskach uczy się, jak grać fair play i jak później w życiu zachowywać się fair play - przypomniał.

Sam Majchrowski został podczas gali wyróżniony złotą honorową odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymał ją od Henryka Kuli, wiceprezesa PZPN.

Wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza i najlepszego trenera Małopolski 2022 r.:

Piłkarz roku - najlepsza dziesiątka:

1. Luis Fernandez (Wisła)

2. Karol Niemczycki (Cracovia)

3. Wiktor Biedrzycki (Bruk-Bet Termalica)

4. Mateusz Kardas (Garbarnia)

5. Kamil Pestka (Cracovia)

6. Krzysztof Świątek (Hutnik)

7. Jakub Myszor (Cracovia)

8. Tomasz Palonek (Unia Tarnów)

9. Piotr Mroziński (Puszcza)

10. Igor Łasicki (Wisła)

Trener roku:

1. Tomasz Tułacz (Puszcza)

2. Radosław Sobolewski (Wisła)

3. Jacek Zieliński (Cracovia)

4. Klaudiusz Hirsch (BSF Bochnia)

5. Maciej Musiał (Garbarnia)

Młodzieżowiec roku:

1. Michał Rakoczy (Cracovia)

2. Kacper Duda (Wisła)

3. Kacper Szewczyk (Hutnik)

Najlepsza Piłkarka: Anna Zapała (AZS UJ)

Talent wśród piłkarek: Paulina Guzik (AZS UJ)

Trener zespołu kobiecego: Mateusz Sroka (Football Success Academy)

Najlepszy piłkarz lig regionalnych: Jakub Seweryn (Wiślanie Jaśkowice)

Trener, wychowawca młodzieży: Wojciech Ankowski (Cracovia)