Nie, to nie będzie łatwe zadanie, bo w małopolskich klubach to był rok poważnych wstrząsów. Trudno pozbyć się wrażenia, że w poprzednich edycjach plebiscytu przed rozpoczęciem głosowania łatwiej było wskazać wyraźnych faworytów. Może to dobrze, że teraz jest inaczej? Im mniej oczywiste wybory, tym może być ciekawiej.

O zawiłości 2021 r. dużo może powiedzieć fakt, że wśród nominowanych – w poprzednich latach byłoby to nie do pomyślenia – nie ma trenera ani pierwszej drużyny Cracovii, ani Wisły, przecież niezmiennie dwóch najwyżej sklasyfikowanych klubów w regionie.

Osiem kategorii

Nagrodzimy laureatów w ośmiu kategoriach. Piłkarza roku, trenera roku i młodzieżowca roku chcemy wybrać wspólnie z państwem, czytelnikami „Wyborczej". Głosować można pod poniższymi linkami:

O miano piłkarza roku będą rywalizować zawodnicy z tzw. szczebla centralnego, czyli od Ekstraklasy po II ligę. Co zrozumiałe, najwięcej nominacji otrzymali przedstawiciele Cracovii oraz Wisły (po cztery), trochę mniej Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Sandecji (po trzy), a najmniej Puszczy Niepołomice, Garbarni oraz Hutnika (po dwie).

Głosować można do 17 lutego do godz. 23.59.

Wybierzemy też piłkarkę roku, talent wśród piłkarek, trenera drużyny kobiecej, najlepszego piłkarza lig regionalnych/amatora i trenera wychowawcę młodzieży. Jednak o tym, kto wygra w tych kategoriach, przesądzą głosy ekspertów – cenionych w świecie małopolskiej piłki trenerów i byłych zawodników.

Trudny, ale ciekawy rok

Co tu kryć, to nie był łatwy rok dla małopolskich klubów, ale są miejsca, gdzie będą go miło wspominać. Przede wszystkim w Niecieczy. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w zasadzie już w styczniu była murowanym kandydatem do awansu do Ekstraklasy. Działacze podtarnowskiego klubu czekali na to trzy długie lata, musieli nadenerwować się aż do ostatniej kolejki, ale ostatecznie dopięli swego. W czerwcu można było otworzyć szampany.

Bruk-Bet znów chciał i nadal chce być – jak napisała prezes Danuta Witkowska w 2018 r. – „dobrym przykładem, inspiracją dla klubów lokalnej Polski i wyrzutem sumienia słabo notowanych klubów z dużych miast". Kłopot w tym, że po awansie nie wszystko układa się jak w bajce. Drużyna z Niecieczy zakończyła 2021 r. na ostatnim miejscu w Ekstraklasie i jest wymieniana w gronie najpoważniejszych kandydatek do spadku.

Pewna utrzymania nadal nie jest także Wisła. W klubie z ul. Reymonta w 2021 r. znów dużo się działo, znów nie obeszło się bez głębokich zmian. 12 miesięcy temu w Krakowie ciągle było wiele osób oczarowanych zadziornością i stylem pracy trenera Petera Hyballi, o którym dziś nikt w klubie nie chce pamiętać.

Latem drużynę dosięgła rewolucja, która – świadczą o tym choćby niedawne transfery – do dziś zatacza szerokie kręgi. Prezesi, dyrektor sportowy i zatrudniony w czerwcu trener (Słowak Adrian Gula) w ostatnich miesiącach powtarzali, że chcą postawić na pracę długofalową, że regularne wywracanie wszystkiego do góry nogami już ich nie interesuje. Rok 2021 zakończyli z pięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową, a 2022 pokaże, czy ich plan trzyma się kupy.

Spokojniejszych czasów wyczekują też w Cracovii, bo rok 2021 przyniósł mocne i nieprzyjemne wstrząsy. Rok zaczął się od… dymisji. Trener Michał Probierz chciał odejść, ale ostatecznie przekonano go, by został. Kolejne miesiące jednak przełomu w grze drużyny nie przyniosły i w końcu trzeba było podjąć decyzję o zmianach.

Końcówka roku była więc czasem powrotów. Przy ul. Kałuży znów pracuje Stefan Majewski, choć już nie jako trener, tylko jako dyrektor sportowy. Znów pracuje tu także Jacek Zieliński, który – tego chcieliby kibice – ma pójść z zespołem w górę tabeli. Sytuacja jest lepsza niż w 2015 r., kiedy po raz pierwszy obejmował Cracovię. Wtedy musiał ratować zespół przed spadkiem, dziś o utrzymanie mogą być w klubie raczej spokojni.

To był niezły rok dla Nowego Sącza. Nie dość, że marzenia o nowym stadionie w końcu zaczęły się urzeczywistniać, to jeszcze Sandecja gra co najmniej przyzwoicie. Weszła w 2022 r. na piątym miejscu w I lidze, a to daje podstawę, by po cichu marzyć o powrocie do elity.

O pozostanie na zapleczu Ekstraklasy będzie za to musiała bić się Puszcza Niepołomice. W II lidze pewny utrzymania za nic nie może być Hutnik, za to Garbarnia radzi sobie więcej niż przyzwoicie.