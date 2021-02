To wyniki plebiscytu, który organizujemy wspólnie z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Ta edycja była szczególna, bo dotyczyła trudnego roku, w którym trzeba było wywracać kalendarze do góry nogami, odwoływać mecze, kombinować, dmuchać i chuchać na zdrowie piłkarzy oraz kibiców. Tym bardziej zależało nam, by wyróżnić tych, którzy na to zasłużyli.

Wręczyliśmy nagrody w ośmiu kategoriach. W trzech (piłkarz roku, trener roku i młodzieżowiec roku) laureatów pomogły wyłonić głosy czytelników "Wyborczej". Pozostałych zwycięzców wybrała kapituła złożona przede wszystkim z przedstawicieli zarządu oraz trenerów z wydziału szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Młodzieżowiec roku: Karol Niemczycki

W głosowaniu czytelników wygrywali faworyci. Drogi Probierza i Wdowiaka już w zasadzie się rozeszły, ale wcześniej wspólnie poprowadzili Cracovię do zdobycia pierwszego w historii Pucharu Polski. Zresztą nie są jedynymi nagrodzonymi przedstawicielami klubu z ul. Kałuży. Młodzieżowcem roku został Karol Niemczycki, niespełna 22-letni bramkarz, który tej jesieni z przytupem wszedł do ekstraklasy.

Probierz o zajęcie pierwszego miejsca walczył przede wszystkim z Mariuszem Lewandowskim, kiedyś piłkarzem reprezentacji Polski, a dziś trenerem, który prowadzi Bruk-Bet Termalikę Nieciecza do ekstraklasy.

Wdowiakowi po piętach deptał Jakub Błaszczykowski, piłkarz Wisły Kraków. Na trzecim miejscu nieoczekiwanie znalazł się Michał Walski, pomocnik Sandecji, a na czwartym Kamil Kuczak z Garbarni.

- Jestem zaskoczony, bo przez ostatnie pół roku nie było mnie na boiskach ekstraklasy. Można było o mnie zapomnieć. Tym bardziej jestem szczęśliwy, że ludzie jednak pamiętali, co działo się wcześniej. Niech ta nagroda to będzie zalążek czegoś dobrego - mówi Wdowiak. - Czego mogę sobie życzyć? Bym wrócił na boiska ekstraklasy, bym znów mógł czerpać radość z gry i dawać ją kibicom.

Wdowiak nagrodę dedykował rodzicom, bratu oraz narzeczonej. - Wspierają mnie w każdych okolicznościach - tłumaczy. Dziękował też "piłkarzom, sztabowi trenerskiemu i sztabowi medycznemu Cracovii". Karierę będzie kontynuował w Rakowie Częstochowa.

Najlepszy piłkarz lig regionalnych: Sławomir Peszko

Wyróżniliśmy też... Sławomira Peszkę, którego transfer do Wieczystej Kraków narobił na początku ubiegłego roku dużo szumu. Były reprezentant Polski wygrał w kategorii "Najlepszy piłkarz lig regionalnych". Zazwyczaj tę nagrodę dostają zawodnicy, którzy dopiero marzą o dużych karierach, ale tym razem trenerzy uznali, że nie ma innego wyboru. Peszko w 14 meczach V ligi (szósty poziom rozgrywek) zdobył 25 goli. Zgodnie z oczekiwaniami wyrósł na największą gwiazdę rozgrywek i lidera drużyny.

Sławomir Peszko śmieje się: - W wielu kategoriach mógłbym zająć pierwsze miejsce, ale nie spodziewałem się, że zajmę je akurat w tej!

Były reprezentant Polski dodaje, że jego transfer do Wieczystej był "strzałem w dziesiątkę": - Kiedy grałem w Wiśle, przekonałem się, że to miasto potrafi pokochać piłkarzy całym sercem. Do dziś na ulicach dostaję od ludzi podziękowania za ten krótki czas spędzony w klubie. Tym bardziej uznałem, że Wieczysta na schyłkowy czas mojej kariery będzie idealnym wyborem. Miałem pomóc w budowie klubu, w pewnym sensie w dodaniu mu blasku, ale chciałem też to zrobić dla siebie - nie chodziło o to, by popijać kawkę na rynku. Nie, nie. Chciałem jeszcze pograć i zrobić wszystko, by Wieczysta mogła się pokazać na szczeblu centralnym. Taki jest plan i mam nadzieję, że szybko go zrealizujemy. Ostatnie wyniki pokazują, że się da. Myślę choćby o Puszczy Niepołomice, która wyeliminowała Lechię Gdańsk w Pucharze Polski. I my na takie niespodzianki się czaimy.

Nagrody dla wychowawców

Nie chodziło jednak tylko o to, by nagrodzić gwiazdy z pierwszych stron gazet. Chcieliśmy także docenić niedocenianych - tych, którzy wykonują mrówczą pracę na niższych szczeblach, wychowują, uczą najmłodszych.

W piłce kobiecej najważniejsze wyróżnienia pojechały do UKS-u 3 Staszkówka Jelna, do gminy Gródek nad Dunajcem. Nagrodę dla piłkarki roku zdobyła Paulina Tomasiak, napastniczka tego klubu. To młodzieżowa reprezentantka Polski do lat 17 i 19, która w ubiegłym roku doczekała się powołania do seniorskiej kadry. Trenerzy podkreślają, że jej talent od razu rzuca się w oczy - wielokrotnie była zresztą nagradzana tytułami najwartościowszej zawodniczki podczas turniejów, np. młodzieżowych mistrzostw Polski 2020.

Najlepszym trenerem zespołów kobiecych został natomiast Wojciech Mróz - to prezes i trener UKS-u 3 Staszkówka Jelna, a do tego zawsze uśmiechnięty nauczyciel wychowania fizycznego w tamtejszej szkole podstawowej. W 2020 r. prowadzony przez niego zespół awansował do I ligi. Trener zdobył też brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski i złoty mistrzostw do lat 16.

W kat. "najbardziej utalentowana zawodniczka młodego pokolenia" wygrała natomiast Natalia Wróbel, podstawowa i czołowa piłkarka AZS-u UJ Kraków i kapitan reprezentacji Polski U-17. Od dziecka udowadniała, że piłka nożna nie musi być domeną jedynie mężczyzn - grać uczyła się, trenując z chłopakami w Cracovii. W ekstralidze zadebiutowała już w wieku 15 lat.

Uznaliśmy, że najlepszym trenerem wychowawcą młodzieży w ubiegłym roku był Sebastian Wójcik z Limanovii. To 41-letni szkoleniowiec klasy UEFA B. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz AWF-u w Katowicach. Jako piłkarz większość kariery spędził w Limanovii. Trenerką zajął się w 2012 r. W ubiegłym roku sukcesy odnosiły prowadzone przez niego zespoły U-9, U-10 i U-11.

Jak co roku w ramach naszego plebiscytu wybrano też "Jasną stronę futbolu" - to nagroda przyznawana od 2008 r. przez Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa. Trafia ona do osób i organizacji, których działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej wykracza daleko poza boiskowe ramy. Wyróżnia propagowanie kultury fizycznej i wychowywanie młodych ludzi poprzez sport, kształtowanie prawdziwie sportowych, szlachetnych wzorców i postaw.

W tym roku jej laureatem zostało Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej im. gen. Bernarda Monda przy os. Szkolnym 18. Z uzasadnienia dowiadujemy się, że szkoła "jest miejscem gdzie utalentowana piłkarsko młodzież może rozwijać swoje umiejętności sportowe z równoczesną edukacją ogólną. Placówka potwierdza rokrocznie, że jest potrzebna i atrakcyjna. Aktualnie skupia 101 uczniów, w pięciu oddziałach, pracujących pod opieką 22 nauczycieli oraz 6 trenerów". Jej absolwentami są m.in. znani piłkarze: Alan Uryga, Bartosz Kapustka, Adam Buksa, Dawid Szot czy Kamil Pestka.

Wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza i najlepszego trenera Małopolski w 2020 r.

Piłkarz roku - lista nagrodzonych

1. Mateusz Wdowiak (Cracovia)

2. Jakub Błaszczykowski (Wisła)

3. Michał Walski (Sandecja)

4. Kamil Kuczak (Garbarnia)

5. Pelle van Amersfoort (Cracovia)

6. Sergiu Hanca (Cracovia)

7. Dawid Smug (Hutnik)

8. Krzysztof Świątek (Hutnik)

9. Michal Piter-Bucko (Sandecja)

10. Michal Frydrych (Wisła)

Piłkarka roku: Paulina Tomasiak (UKS 3 Staszówka Jelna)

Trener roku - lista nagrodzonych

1. Michał Probierz (Cracovia)

2. Mariusz Lewandowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

3. Łukasz Surma (Garbarnia)

4. Leszek Janiczak (Hutnik)

5. Tomasz Tułacz (Puszcza Niepołomice)

Najlepszy piłkarz lig regionalnych: Sławomir Peszko (Wieczysta Kraków)

Najlepszy trener zespołów kobiecych: Wojciech Mróz (UKS 3 Staszówka Jelna)

Najbardziej utalentowana zawodniczka młodego pokolenia: Natalia Wróbel (AZS UJ Kraków)

Młodzieżowiec roku - lista nagrodzonych

1. Karol Niemczycki (Cracovia)

2. Patryk Kieliś (Hutnik Kraków)

3. Mateusz Duda (Garbarnia Kraków)

Najlepszy trener wychowawca młodzieży: Sebastian Wójcik (Limanovia)