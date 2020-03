Cracovia we wtorek przed południem poinformowała, że wstrzymuje sprzedaż biletów na niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok. Chwilę później okazało się, że i tak miałaby taki obowiązek, bo premier Mateusz Morawiecki wprowadził zakaz organizowania imprez masowych.

Bez udziału publiczności

To nie znaczy, że mecze w ogóle się nie odbędą. - Do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - tłumaczy Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa SA, organizatora rozgrywek.