Daniel Obajtek kontaktuje się z pracownikiem firmy TT Plast o imieniu Szymon. Wójt Pcimia zleca na nich zadania tak, by TT Plast mógł zdobyć jak największy rynek i by zaszkodzić firmie wuja. Mówiąc o nim samym, nie przebiera w słowach: - Skurwysyn. Ten chuj pierdolony, brudna pała.

Obajtek - gwiazda obozu władzy

Obajtka nie powstrzymał fakt, że przepisy nie pozwalają wójtom na łączenie pracy w samorządzie z działalnością w biznesie. Co więcej, pytany w sądzie o związki z TT Plastem, skłamał. I choć sprawa trafiła potem do prokuratury, już za czasów rządów PiS, ta nic z tym nie zrobiła.



