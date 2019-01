– Naszym celem jest przygotowanie piłkarskiej spółki do sprzedaży w możliwie najkrótszym czasie – mówi Rafał Wisłocki, przedstawiony na piątkowej konferencji jako nowy prezes piłkarskiej Wisły, a wcześniej związany głównie z klubową akademią. W piątek przedstawiciele TS podali kilka ważnych liczb – dług klubu to 24 mln zł, z czego ok. 12 mln to już przeterminowane zobowiązania. Do tego dochodzą zawarte przez spółkę cesje na 16,5 mln zł. Kiedy padały niewygodne pytania, zasłaniali się tajemnicą handlową. Znaków zapytania jest mnóstwo. Jeden z najważniejszych: czy TS w ogóle ma prawo do reprezentowania piłkarskiej Wisły? Działacze ciągle nie odzyskali akcji klubu, które w drugiej połowie grudnia przekazali podejrzanym inwestorom Matsowi Hartlingowi i Ly Vannie. – Umowa wciąż jest analizowana, ale stoimy na stanowisku, że nie wywarła skutków prawnych. Uważamy się za pełnoprawnych właścicieli akcji – twierdzi Szymon Michlowicz, członek zarządu TS.